थप्पड़ कांड पर CM का पहला रिएक्शन, रेखा गुप्ता ने कह दी तगड़ी बात

सीएम ने लिखा- स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, परन्तु अब बेहतर महसूस कर रही हूं। मैं अपने सभी शुभचिंतकों से निवेदन करती हूं कि कृपया मुझसे मिलने के लिए परेशान न हों। मैं बहुत जल्द ही आपके बीच काम करती हुई दिखाई दूंगी। ऐसे हमले मेरे हौसले और जनता की सेवा के संकल्प को कभी तोड़ नहीं सकते।

Darsh Sharma

Aug 21, 2025

CM Rekha Gupta Attack: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं अब हमले पर सीएम रेखा गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने हमले को कायराना बताया और कहा कि स्वाभाविक है कि इस ह मले के बाद मैं सदमे में थी, लेकिन अब अच्छा महसूस कर रही हूं। सीएम रेखा गुप्ता ने इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम ने लिखा- आज सुबह जनसुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हुआ हमला केवल मेरे ऊपर नहीं, बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर किया गया एक कायराना प्रयास है। सीएम ने आगे लिखा- स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, परन्तु अब बेहतर महसूस कर रही हूं। मैं अपने सभी शुभचिंतकों से निवेदन करती हूं कि कृपया मुझसे मिलने के लिए परेशान न हों। मैं बहुत जल्द ही आपके बीच काम करती हुई दिखाई दूंगी। ऐसे हमले मेरे हौसले और जनता की सेवा के संकल्प को कभी तोड़ नहीं सकते। उन्होंने एक्स पर लिखा- अब मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ आपके बीच रहूंगी। जनसुनवाई और जनता की समस्याओं का समाधान पहले की तरह ही गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगा। आपका विश्वास और समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपके अपार स्नेह, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं।

21 Aug 2025 10:23 am

Hindi News / National News / थप्पड़ कांड पर CM का पहला रिएक्शन, रेखा गुप्ता ने कह दी तगड़ी बात

