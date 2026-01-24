गुजरात में भीषण सड़क हादसा: बनासकांठा में बेकाबू ट्रक ने SUV को रौंदा, 6 परिवारों के बुझ गए चिराग

सड़क हादसा फाइल फोटो
Road Accident: गुजरात के बनासकांठा जिले में शनिवार शाम एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक बेकाबू ट्रक ने सामने से आ रही एसयूवी (SUV) को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं, जहां 6 चिराग हमेशा के लिए बुझ गए।
पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना अबू-पालनपुर राजमार्ग पर इकबालगढ़ गांव के निकट शाम लगभग 7 बजे हुई। अमीरगढ़ पुलिस थाने के निरीक्षक पी.डी. गोहिल ने बताया कि ट्रक गुजरात से राजस्थान की ओर जा रहा था, लेकिन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के बीच में बने डिवाइडर को पार कर विपरीत दिशा में आ गया। इसी दौरान राजस्थान से पालनपुर की ओर जा रही एक एसयूवी से उसकी भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एसयूवी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और ट्रक भी सड़क पर गिर पड़ा।
एसयूवी में सवार कुल 9 लोग राजस्थान के थे, जो एक मरीज के इलाज के लिए पालनपुर जा रहे थे। इनमें एक महिला समेत 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में परिवार के कई सदस्य शामिल थे, जिससे कई घर सूने हो गए। घायल तीन लोगों में एक महिला और दो पुरुष शामिल हैं, जिन्हें तुरंत निकटवर्ती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
हादसे के बाद ट्रक चालक ने वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में लापरवाही और तेज रफ्तार को मुख्य कारण माना जा रहा है। अधिकारी ने कहा कि ट्रक ने डिवाइडर तोड़कर गलत लेन में प्रवेश किया, जिससे यह हादसा हुआ।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत-बचाव कार्य शुरू किया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच जारी है और हादसे के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस हाईवे पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन सुरक्षा के उपायों में कमी बनी हुई है।
