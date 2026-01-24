24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

गुजरात में भीषण सड़क हादसा: बनासकांठा में बेकाबू ट्रक ने SUV को रौंदा, 6 परिवारों के बुझ गए चिराग

गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर हाईवे पर शनिवार को एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार ट्रक और SUV कार के बीच हुई आमने-सामने की भिड़ंत में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं।

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Shaitan Prajapat

Jan 24, 2026

Road-accident

सड़क हादसा फाइल फोटो

Road Accident: गुजरात के बनासकांठा जिले में शनिवार शाम एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक बेकाबू ट्रक ने सामने से आ रही एसयूवी (SUV) को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं, जहां 6 चिराग हमेशा के लिए बुझ गए।

हादसा कब और कहां हुआ?

पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना अबू-पालनपुर राजमार्ग पर इकबालगढ़ गांव के निकट शाम लगभग 7 बजे हुई। अमीरगढ़ पुलिस थाने के निरीक्षक पी.डी. गोहिल ने बताया कि ट्रक गुजरात से राजस्थान की ओर जा रहा था, लेकिन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के बीच में बने डिवाइडर को पार कर विपरीत दिशा में आ गया। इसी दौरान राजस्थान से पालनपुर की ओर जा रही एक एसयूवी से उसकी भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एसयूवी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और ट्रक भी सड़क पर गिर पड़ा।

पीड़ित कौन थे?

एसयूवी में सवार कुल 9 लोग राजस्थान के थे, जो एक मरीज के इलाज के लिए पालनपुर जा रहे थे। इनमें एक महिला समेत 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में परिवार के कई सदस्य शामिल थे, जिससे कई घर सूने हो गए। घायल तीन लोगों में एक महिला और दो पुरुष शामिल हैं, जिन्हें तुरंत निकटवर्ती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

ट्रक चालक फरार

हादसे के बाद ट्रक चालक ने वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में लापरवाही और तेज रफ्तार को मुख्य कारण माना जा रहा है। अधिकारी ने कहा कि ट्रक ने डिवाइडर तोड़कर गलत लेन में प्रवेश किया, जिससे यह हादसा हुआ।

पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत-बचाव कार्य शुरू किया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच जारी है और हादसे के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस हाईवे पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन सुरक्षा के उपायों में कमी बनी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Jan 2026 10:20 pm

Hindi News / National News / गुजरात में भीषण सड़क हादसा: बनासकांठा में बेकाबू ट्रक ने SUV को रौंदा, 6 परिवारों के बुझ गए चिराग

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.