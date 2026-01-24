गुजरात में भीषण सड़क हादसा: बनासकांठा में बेकाबू ट्रक ने SUV को रौंदा, 6 परिवारों के बुझ गए चिराग

पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना अबू-पालनपुर राजमार्ग पर इकबालगढ़ गांव के निकट शाम लगभग 7 बजे हुई। अमीरगढ़ पुलिस थाने के निरीक्षक पी.डी. गोहिल ने बताया कि ट्रक गुजरात से राजस्थान की ओर जा रहा था, लेकिन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के बीच में बने डिवाइडर को पार कर विपरीत दिशा में आ गया। इसी दौरान राजस्थान से पालनपुर की ओर जा रही एक एसयूवी से उसकी भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एसयूवी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और ट्रक भी सड़क पर गिर पड़ा।