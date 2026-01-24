‘मुहर लाओ, फिर बात करो!’ अडानी केस में भारत का सख्त रुख, अमेरिकी रेगुलेटर के दस्तावेजों को कूड़ेदान में डाला

SEC ने नवंबर 2024 में शिकायत दायर की थी, जिसमें आरोप है कि गौतम अदानी और सागर अदानी ने Adani Green Energy Ltd के सितंबर 2021 के ऋण प्रस्ताव में संघीय प्रतिभूति कानूनों के एंटी-फ्रॉड प्रावधानों का उल्लंघन किया। इसमें झूठे और भ्रामक बयान दिए गए। यह मामला अमेरिकी न्याय विभाग की रिश्वत संबंधी आपराधिक जांच से जुड़ा है, जिसके बाद अदानी ग्रुप ने 600 मिलियन डॉलर का बॉन्ड ऑफर वापस ले लिया था। SEC की यह सिविल जांच है, जिसमें फ्रॉड के आरोप हैं। फरवरी 2025 में SEC ने हेग कन्वेंशन के तहत भारत से सहायता मांगी थी।