तबाही ला रहा तूफान ‘मोंथा!’, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

आंध्र प्रदेश की तरफ चक्रवाती तूफान मोंथा बढ़ रहा है। 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आज शाम या रात को ये चक्रवाती तूफान समुद्री तट से टकराएगा। ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवात मोन्था के आज शाम मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास ज़मीन से टकराएगा। आंध्र प्रदेश में भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीम अलर्ट पर है। आंध्रप्रदेश में 30 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना जताई है। तमिलनाडु के कई इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन ने मंगलवार को कुछ क्षेत्रों में स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश की घोषणा की है। ओडिशा सरकार ने आठ दक्षिणी जिलों में खराब मौसम के कारण संवेदनशील स्थानों से लोगों को निकालने की तैयारी शुरू कर दी है, जहां ‘रेड अलर्ट’ जारी किया गया है। केरल के कई जिलों में तेज हवाएं चलने के साथ भारी बारिश हुई। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवाती सर्कुलेशन के बाद तूफान मोंथा का असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते उत्तर-दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक भारत में बादलों का बरसना जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के अंदर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में बादल छाए रहने और बारिश का अलर्ट जारी किया है।