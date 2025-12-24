जम्मू कश्मीर के सांबा में आर्मी कैंप में फायरिंग, जूनियर कमीशंड ऑफिसर की मौत

Gun Firing (file photo)
जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में ड्यूटी के दौरान गोली गलने से सेना के जूनियर कमीशंड ऑफिसर (JCO) की मौत हो गई। सेना के अधिकारियों ने कहा कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि, आर्मी ने किसी भी आतंकवादी एंगल को खारिज कर दिया है।
सेना के प्रवक्ता के अनुसार, ड्यूटी के दौरान JCO को गोली लगी थी। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। शुरुआती जांच में इस घटना के पीछे किसी आतंकी साजिश की आशंका से इनकार किया गया है। मामले की जांच जारी है। तथ्यों की पुष्टि के बाद आगे की जानकारी साझा की जाएगी।
जम्मू और कश्मीर में पहले भी तैनात सेना और सुरक्षा बलों की जान गलती से गोली चलने के कारण गई है। काउंसलरों ने तैनात बलों में सतर्कता की कमी के मुख्य कारणों के रूप में मुश्किल हालात में लंबे समय तक ड्यूटी, परिवारों से दूरी और तैनात इलाकों में मनोरंजन की कमी को बताया है।
परिवारों से मिलने के लिए समय-समय पर छुट्टी, बैरक और हेडक्वार्टर में मनोरंजन के साधन, बेहतर कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर कुछ ऐसे उपाय हैं जो मुश्किल माहौल में ड्यूटी कर रहे तैनात बलों में लगातार सतर्कता बनाए रखने के लिए सुझाए गए हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात सैनिक, जहां भारी बर्फबारी से हिमस्खलन और अन्य मौसम संबंधी आपदाएं आती हैं, इससे सैनिकों के रहने की स्थिति भी प्रभावित होती है।
सेना के बंकर कभी-कभी इन हिमस्खलनों और बर्फीले तूफानों की चपेट में आ जाते हैं, जिससे अप्रत्याशित नुकसान होता है। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले तैनात सैनिकों की बहादुरी और प्रतिबद्धता देश के लिए गर्व की बात है। देश के ये प्रहरी यह सुनिश्चित करने के लिए रातों की नींद हराम करते हैं कि उनके देशवासियों को शांति और सुरक्षा मिले।
सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया का सबसे ऊंचा युद्धक्षेत्र कहा जाता है। यह ग्लेशियर काराकोरम के बड़े ग्लेशियर वाले हिस्से में यूरेशियन प्लेट को भारतीय उपमहाद्वीप से अलग करने वाली बड़ी जल विभाजक रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित है, जिसे कभी-कभी 'तीसरा ध्रुव' भी कहा जाता है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग