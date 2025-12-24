नेताजी के जन्मदिन पर जनता को लात, YSR कांग्रेस के पूर्व सीएम की बर्थडे परेड में गर्भवती महिला के साथ मारपीट

पुलिस ने महिला को लात मारने वारे आरोपी की परेड निकाली ( फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी के जन्मदिन के मौके पर निकाली गई एक रैली में एक गर्भवती महिला के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया था। इस घटना पर जनता ने काफी गुस्सा जाहिर किया था और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी उठाई थी। जनता की आलोचना को देखते हुए अब आंध्र प्रदेश पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मंगलवार को मामले के आरोपी पार्टी कार्यकर्ता का सार्वजनिक जुलूस निकाला।
बता दें कि 21 दिसंबर को रेड्डी का जन्मदिन था और इस मौके श्री सत्य साईं जिले में एक परेड का आयोजन किया गया था। इस दौरान कथित तौर पर एक पार्टी कार्यकर्ता ने एक गर्भवती महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट और बदसलूकी की थी। पीड़िता महिला की पहचान संध्या रानी के रूप में हुई है। महिला ने परेड के दौरान पार्टी अजय देवा नामक एक पार्टी कार्यकर्ता से भीड़ से दूर पटाखे फोड़ने के लिए कहा था। इसी बात से गुस्सा होकर अजय ने अंजीनप्पा नामक एक अन्य पार्टी कार्यकर्ता के साथ मिलकर महिला पर हमला कर दिया।
हमलावरों ने संध्या का गला दबाया और उसके पेट में भी लात मारी। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने ऐसा जानबूझ कर महिला के गर्भ में मौजूद बच्चे को चोट पहुंचाने के लिए किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी अजय को गिरफ्तार किया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं दूसरा आरोपी अंजीनप्पा घटना के बाद से फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कादिरी के डीएसपी शिव नारायणस्वामी ने मामले पर बयान देते हुए कहा कि यह हमला पूरी प्लानिंग और अपराध करने के इरादे से किया गया था। इस मामले में पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और फिर मंगलवार को कादिरी शहर के RTC बस स्टैंड सर्कल से लेकर रूरल पुलिस स्टेशन तक उसका पैदल मार्च निकाला। अजय को पुलिस ने सार्वजनिक सजा दी और उसे जनता की भीड़ के सामने शहर में नंगे पैर चलाया गया। इसके बाद पुलिस ने ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस परेड की तस्वीरें और वीडियो शेयर भी किए। पुलिस के इस कदम को जनता की काफी सराहना मिल रही है।
