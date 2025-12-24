नेताजी के जन्मदिन पर जनता को लात, YSR कांग्रेस के पूर्व सीएम की बर्थडे परेड में गर्भवती महिला के साथ मारपीट

हमलावरों ने संध्या का गला दबाया और उसके पेट में भी लात मारी। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने ऐसा जानबूझ कर महिला के गर्भ में मौजूद बच्चे को चोट पहुंचाने के लिए किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी अजय को गिरफ्तार किया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं दूसरा आरोपी अंजीनप्पा घटना के बाद से फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कादिरी के डीएसपी शिव नारायणस्वामी ने मामले पर बयान देते हुए कहा कि यह हमला पूरी प्लानिंग और अपराध करने के इरादे से किया गया था। इस मामले में पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है।