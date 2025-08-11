11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Delhi Crime News: दिल्ली में “मिर्ची गैंग” का आतंक ! सिर्फ 10 सेकंड में लूटी दुकान !

Mirchi Gang in Delhi: लाल मिर्च आखों में झोंक कर सरेआम भरे बाजार लूट मचा रहे ये लोग हैं मिर्ची गैंग के खौफनाक अपराधी, ताजा मामला आप में भी दहशत पैदा कर देगा,देखें मिर्ची गैंग का आतंक

नई दिल्ली

Kripa Shankar Sharma

Aug 11, 2025

Mirchi Gang in Delhi: लाल मिर्च आखों में झोंक कर सरेआम भरे बाजार लूट मचा रहे ये लोग हैं मिर्ची गैंग के खौफनाक सदस्य, देश की राजधानी अपराध की राजधानी बनती जा रही है, अपराधी यहां बैखोफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस लकीर पीटती नजर आती है, ताजा मामला आप में भी खौफ पैदा कर देगा, एक बार फिर दिल्ली (Delhi Crime News) से दहशत भरी वारदात सामने आई है, देश की राजधानी दिल्ली से लूट का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहांगीरपुरी इलाके में एक बार फिर कुख्यात ‘मिर्ची गैंग’ ने आतंक मचाया, ई ब्लॉक में करीब 7:30 बजे चार से पांच बदमाश स्कूटी और अन्य बाइक पर सवार होकर पहुंचे. आरोप है कि उन्होंने एक किराना दुकानदार की आंखों में मिर्च पाउडर फेंका, जिससे वह तड़प उठे, इसी मौके का फायदा उठाकर बदमाशों ने दुकान में रखी नकदी और सामान लूट लिया. घटना के बाद पीड़ित दुकानदार ने शोर मचाया, लेकिन आरोपी कुछ ही सेकंड में भाग निकले. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गैंग ने पहले भी इसी तरह की वारदातें की हैं, जिसमें मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर शिकार को अंधा कर लूटपाट की जाती है, सूचना मिलने पर जहांगीरपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संदिग्धों की पहचान के लिए इलाके में छापेमारी की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस वारदात से स्थानीय व्यापारी दहशत में हैं और सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं…. ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी बेहद जरूरी है ऐसे लोग जब भी दिखें तुरंत पुलिस को सूचित करें, आपके सामने वारदात हो रही है तो पीड़ित का सहयोग करें अपराधियों को रोकने का प्रयास करें… सतर्क रहें, सावधान रहें…. पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Aug 2025 10:53 pm

Hindi News / National News / Delhi Crime News: दिल्ली में “मिर्ची गैंग” का आतंक ! सिर्फ 10 सेकंड में लूटी दुकान !

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

बेटे की चाहत में हत्यारा बना पिता, एक साल की मासूम को खिलाया जहरीला बिस्किट

राष्ट्रीय

आवारा कुत्तों से बचने के लिए एक बिल्डिंग में कूदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लोगोंं ने चोर समझ लिया और फिर..

Bengaluru Stray Dog Incident
राष्ट्रीय

Bank Holiday: कल निपटा लें अपना काम…बुधवार को बैंकों की रहेगी छुट्टी, जानें RBI ने क्यों दी 13 अगस्त की छुट्टी

13 अगस्त को बैंकों का रहेगा अवकाश
राष्ट्रीय

Independence Day:आजादी के इन दीवानों की विरासत सरहद पार क्यों छूट गई ? क्या भारत मांगेगा हक ?

Freedom Fighters Memorials in Pakistan
राष्ट्रीय

Lawrence Bishnoi गैंग से धमकी मिलने के बाद अलर्ट पर मुंबई पुलिस, कपिल शर्मा की बढ़ाई सुरक्षा

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.