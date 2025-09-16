उजड़े घर, मलबे में दबी गाडियां.., शिमला में तबाही का खौफनाक मंजर

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आसमान से बरसी आफ़त ने लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही भारी बारिश से पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का दौर जारी है। देखते ही देखते कई मकान ढह गए, वाहन मलबे में दब गए और सड़कें टूट-फूट गईं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन तबाही का मंजर हर किसी को दहला रहा है। इस बीच, कांग्रेस नेता हरीश जनारथा प्रभावित इलाकों का जायज़ा लेने पहुँचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाक़ात की और कहा कि राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। उन्होंने केंद्र से भी आपदा राहत पैकेज की मांग उठाई है।