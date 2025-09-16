Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

उजड़े घर, मलबे में दबी गाडियां.., शिमला में तबाही का खौफनाक मंजर

देखते ही देखते कई मकान ढह गए, वाहन मलबे में दब गए और सड़कें टूट-फूट गईं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है।

भारत

Darsh Sharma

Sep 16, 2025

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आसमान से बरसी आफ़त ने लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही भारी बारिश से पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का दौर जारी है। देखते ही देखते कई मकान ढह गए, वाहन मलबे में दब गए और सड़कें टूट-फूट गईं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन तबाही का मंजर हर किसी को दहला रहा है। इस बीच, कांग्रेस नेता हरीश जनारथा प्रभावित इलाकों का जायज़ा लेने पहुँचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाक़ात की और कहा कि राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। उन्होंने केंद्र से भी आपदा राहत पैकेज की मांग उठाई है।

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Sept 2025 08:47 pm

Hindi News / National News / Videos / उजड़े घर, मलबे में दबी गाडियां.., शिमला में तबाही का खौफनाक मंजर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

‘बिहार अधिकार यात्रा’ नहीं, बल्कि ‘भ्रष्टाचार बचाओ यात्रा’: बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज

राष्ट्रीय

Bihar Election: नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान का बड़ा बयान, सीट बंटवारे को कही ये बात

राष्ट्रीय

मुस्लिम समुदाय ने मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन, वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को खिलाया खाना

Delhi Haj Committee celebrated PM Modi's birthday
राष्ट्रीय

हिमाचल-उत्तराखंड में बारिश ने मचाई तबाही, गुजरात, यूपी-बंगाल समेत इन राज्यों में कैसा रहेगा मौसम

राष्ट्रीय

कंगना रनौत को किसान आंदोलन पर टिप्पणी करना पड़ रहा भारी, बंठिडा की कोर्ट ने फिर भेजा समन

Kangana Ranaut summoned by Bathinda court
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.