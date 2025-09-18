क्या वोट चोरी कर जीती आलंद सीट.? भाजपा का राहुल गांधी से सीधा सवाल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूछा कि क्या कांग्रेस आलंद सीट वोट चोरी करके जीती है। अनुराग ने कहा कि राहुल गांधी बार-बार आरोप लगाते हैं, लेकिन इनके पास न कोई सबूत है और न ही यह शपथ पत्र दे पाते हैं, जिसके चलते उनको हर बार कोर्ट की फटकार खानी पड़ती है। राहुल गांधी की प्रेस कांफ्रेंस पर तंज कसते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रेस कांफ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा।