लड़कियों से ‘डर्टी’ चैट्स, होटल की CCTV!, स्वामी चैतन्यानंद पर एक और बड़ा खुलासा

चैट्स में यहां तक सामने आया कि उसने छात्रा से एक दुबई शेख के लिए सेक्स पार्टनर की मांग तक की. जब छात्रा ने इनकार किया तो उसने दबाव बनाने की कोशिश की। बाबा अब पूछताछ में पासवर्ड भूलने और घबराहट का बहाना बना रहा है।

भारत

image

Darsh Sharma

Oct 01, 2025

लड़कियों से यौन उत्पीड़न के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की गिरफ्तारी के बाद रोजाना बाबा की डर्टी पिक्चर खुल रही है। लड़कियों को ब्लैकमेल कर उन्हें फंसाने के मामले में पुलिस हर दिन नया खुलासा कर रही है। इस बार स्वामी चैतन्यानंद की लड़कियों से बातचीत की चैट्स सामने आई है। पुलिस के मुताबिक बाबा छात्राओं से लगातार मैसेज करता था. चैट्स में वो उन्हें बेबी डॉल, “स्वीटी बेबी डॉटर और बेबी जैसे शब्दों से बुलाता था. एक चैट में उसने लिखा, गुड इवनिंग मेरी सबसे प्यारी बेबी डॉल बेटी. दूसरी चैट में लगातार तुम कहां हो, तुम मुझसे नाराज क्यों हो जैसे मैसेज भेजे गए. इतना ही नहीं, एक और बातचीत में बाबा ने छात्रा से लिखा, तुम मेरे साथ नहीं सोओगी? इस पर छात्रा ने जवाब नहीं दिया तो उसने बार-बार सवाल दोहराया. चैट्स में यहां तक सामने आया कि उसने छात्रा से एक दुबई शेख के लिए सेक्स पार्टनर की मांग तक की. जब छात्रा ने इनकार किया तो उसने दबाव बनाने की कोशिश की।

साउथ वेस्ट दिल्ली के डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और लगातार सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि स्वामी ने कई महिलाओं को नौकरी का लालच देकर फंसाया और उनसे संपर्क के लिए अंतरराष्ट्रीय नंबर का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, जिस होटल में वो पकड़ा गया, वहां उसने अपनी पुरानी पहचान छुपाने के लिए अलग नाम का इस्तेमाल किया। यहां तक कि होटल के सीसीटीवी कैमरों को भी अपने फोन से एक्सेस करता था।

इन खुलासों के बाद पुलिस ने चैट्स को सबूत के रूप में दर्ज कर लिया है। वहीं बाबा अब पूछताछ में पासवर्ड भूलने और घबराहट का बहाना बना रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर परत की जांच की जा रही है और जल्द ही पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी।

Published on:

01 Oct 2025 02:02 pm

