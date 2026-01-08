ED ने उठाया TMC का डेटा!. बौखलाई ममता बनर्जी की अमित शाह को ललकार

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को राज्य की राजधानी कोलकाता में I-Pac कार्यालय और संगठन के प्रमुख के घर पर ईडी द्वारा की गई छापेमारी को लेकर केंद्र और सत्तारूढ़ भाजपा पर जमकर निशाना साधा। यह घटना प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोलकाता में भारतीय राजनीतिक कार्रवाई समिति (आई-पीएसी) के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी के बाद घटी है। छापेमारी के दौरान जब बनर्जी जैन के घर पहुंचीं तो काफी हंगामा हुआ, जिस पर भाजपा ने इसे “हस्तक्षेप” करार दिया। ममता बनर्जी ने अमित शाह को सीधे चुनौती दे दी।