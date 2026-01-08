8 जनवरी 2026,

गुरुवार

राष्ट्रीय

ED ने उठाया TMC का डेटा!. बौखलाई ममता बनर्जी की अमित शाह को ललकार

छापेमारी के दौरान जब बनर्जी जैन के घर पहुंचीं तो काफी हंगामा हुआ, जिस पर भाजपा ने इसे "हस्तक्षेप" करार दिया। इसके बाद ममता बनर्जी ने अमित शाह को सीधे चुनौती दे दी।

भारत

image

Darsh Sharma

Jan 08, 2026

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को राज्य की राजधानी कोलकाता में I-Pac कार्यालय और संगठन के प्रमुख के घर पर ईडी द्वारा की गई छापेमारी को लेकर केंद्र और सत्तारूढ़ भाजपा पर जमकर निशाना साधा। यह घटना प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोलकाता में भारतीय राजनीतिक कार्रवाई समिति (आई-पीएसी) के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी के बाद घटी है। छापेमारी के दौरान जब बनर्जी जैन के घर पहुंचीं तो काफी हंगामा हुआ, जिस पर भाजपा ने इसे “हस्तक्षेप” करार दिया। ममता बनर्जी ने अमित शाह को सीधे चुनौती दे दी।

Published on:

08 Jan 2026 09:50 pm

ED ने उठाया TMC का डेटा!. बौखलाई ममता बनर्जी की अमित शाह को ललकार

