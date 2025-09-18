दिशा पाटनी के घर फायरिंग के आरोपियों का एनकाउंटर, पाटनी के पिता का फर्स्ट रिएक्शन

उत्तर प्रदेश के बरेली में अभिनेत्री दिशा पटानी के घर के बाहर गोलीबारी में शामिल दो आरोपियों ने बुधवार की देर रात को गाजियाबाद में दिल्ली पुलिस और यूपी एसटीएफ के संयुक्त अभियान में मुठभेड़ के बाद दम तोड़ दिया। गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा से जुड़े रविंदा उर्फ कुल्लू और अरुण गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी इलाके के पास मुठभेड़ के दौरान घायल हो गए थे जिसके बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस की जांच में पता चला कि दोनों आरोपी हरियाणा के रहने वाले थे। इस पर उत्तर प्रदेश के कानून-व्यवस्था के एडीजी अमिताभ यश ने घटनाक्रम की सिलसिलेवार तरीके से जानकारी दी और बताया कि किस तरह से पुलिस और अरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई।