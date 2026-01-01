पहले मां को कॉल फिर पत्नी को.. मौत के वो आखिरी 20 सेकंड

उत्तरप्रदेश के अयोध्या में एक दर्दनाक घटना हुई है। कोतवाली अयोध्या में गोरखपुर-अयोध्या हाईवे पर बने पुल से बैंक मैनेजर ने सरयू नदी में छलांग लगा दी। इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकाल मामले की जांच शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि मैनेजर लंबे समय से डिप्रेशन में चल रहा था। बैंक मैनेजर का नाम 39 वर्षीय रामबाबू सोनी है। रामबाबू गोंडा के मनकापुर क्षेत्र के जवाहर नगर के रहने वाला है। रामबाबू सोनी बहराइच जिले में SBI की शाखा में ब्रांच मैनेजर के पद पर काम कर रहा था। वे परिवार के साथ रहता था। माना जा रहा है कि वो लंबे समय से तनाव में चल रहा था, जिसकी वजह से उसने यह कदम उठाया।