1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पहले मां को कॉल फिर पत्नी को.. मौत के वो आखिरी 20 सेकंड

रामबाबू सोनी बहराइच जिले में SBI की शाखा में ब्रांच मैनेजर के पद पर काम कर रहा था। वे परिवार के साथ रहता था। माना जा रहा है कि वो लंबे समय से तनाव में चल रहा था, जिसकी वजह से उसने यह कदम उठाया।

Google source verification

भारत

image

Darsh Sharma

Jan 01, 2026

उत्तरप्रदेश के अयोध्या में एक दर्दनाक घटना हुई है। कोतवाली अयोध्या में गोरखपुर-अयोध्या हाईवे पर बने पुल से बैंक मैनेजर ने सरयू नदी में छलांग लगा दी। इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकाल मामले की जांच शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि मैनेजर लंबे समय से डिप्रेशन में चल रहा था। बैंक मैनेजर का नाम 39 वर्षीय रामबाबू सोनी है। रामबाबू गोंडा के मनकापुर क्षेत्र के जवाहर नगर के रहने वाला है। रामबाबू सोनी बहराइच जिले में SBI की शाखा में ब्रांच मैनेजर के पद पर काम कर रहा था। वे परिवार के साथ रहता था। माना जा रहा है कि वो लंबे समय से तनाव में चल रहा था, जिसकी वजह से उसने यह कदम उठाया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Jan 2026 11:12 pm

Hindi News / National News / Videos / पहले मां को कॉल फिर पत्नी को.. मौत के वो आखिरी 20 सेकंड

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

महिलाओं के लिए खुशखबरी, सरकार देगी हर महीने 2100 रुपये

Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana 0
राष्ट्रीय

‘मां से झगड़े के बाद वह…’, Faridabad Gangrape मामले में पीड़िता की बहन ने किए चौंकाने वाले खुलासे

Rape case
राष्ट्रीय

पेंशन फंड पर सरकार का बड़ा एक्शन, नियमों में किया गया अहम बदलाव

Pension Fund
राष्ट्रीय

2 से 5 जनवरी तक 'जीरो विजिबिलिटी' का कहर! आधा भारत कोहरे और शीतलहर की चपेट में, देखें IMD की चेतावनी

Cold Wave Warning by IMD
राष्ट्रीय

इंदौर में दूषित पानी से मौतों के बाद, ओवैसी का कड़ा रुख: कहा-"ऐसे लोगों को तो..."

Owaisi Statement on Indore water tragedy
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.