राष्ट्रीय

कोहरा, शीतलहर और बर्फबारी, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों ठंड की चपेट में है। हाड़ कंपा देने वाली ठंड और कोहरे के साथ ही शीत लहर से लोगों का बुरा हाल है। देशभर में ठंड का असर तेजी से बढ़ रहा है।

भारत

Darsh Sharma

Jan 08, 2026

देशभर में कड़ाके की ठंड के बीच अब मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों के लिए मौसम को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। विभाग के मुताबिक, 9, 10 और 11 जनवरी को उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार और केरल में भारी बारिश होने की संभावना है। ये अलर्ट उन इलाकों के लिए चिंता का विषय हो सकता है जो पहले से ही शीतलहर की चपेट में हैं। पिछले 24 घंटे में जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया। उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तरी मध्य प्रदेश में पारा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई इलाकों में तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा।

Published on:

08 Jan 2026 10:25 pm

Hindi News / National News / Videos / कोहरा, शीतलहर और बर्फबारी, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

