कोहरा, शीतलहर और बर्फबारी, इन राज्यों में IMD का अलर्ट

Weather Latest Update : देशभर में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। कहीं घना कोहरा, तो कहीं शीतलहर, तो कहीं बर्फबारी और बारिश परेशानी का सबब बनी हुई है। दिल्ली-एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक ठंड का रौद्र रूप जारी रहेगा। वहीं पहाड़ों पर स्थिति और गंभीर होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में 3.1 किमी ऊंचाई पर पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय है। इस कारण 21 दिसंबर को भी तापमान में गिरावट बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश इस समय प्रचंड सर्दी और भीषण कोहरे की चपेट में है। बीते कई दिनों से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ठिठुरन भरी ठंड, शीतलहर और घना कोहरा जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। बिहार में कोहरा और शीतलहर की वजह से स्कूलों का समय बदल गया है। मध्यप्रदेश में पिछले एक सप्ताह से कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। ठंडी हवाओं और साफ आसमान के चलते रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले तीन दिन के दौरान मध्यम बारिश और बर्फबारी के आसार है। मौसम विभाग ने राजस्थान में तो पाला पड़ने की चेतावनी जारी कर दी है। इसके अलावा पंजाब में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।