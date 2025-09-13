जाते-जाते तांडव करेगा मानसून, इन राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट

देशभर से मानसून सितंबर के अंतिम सप्ताह में विदाई ले लेगा। लेकिन, अभी बचे हुए दिनों में मानसून अपना प्रचंड रूप दिखाने के लिए तैयार है। पूरे देश में आने वाले 4 से 5 दिनों में भारी से भारी वर्षा होने वाली है। मौसम विभाग ने इसके लिए चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक कमजोर पड़े मानसून की 15 सितंबर से देशभर में वापसी होने जा रही है। बंगाल की खाड़ी में नया लो-प्रेशर एरिया बनने से देश के कई हिस्सों में एक बार फिर जोरदार बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक मौसम की लुकाछुपी लगातार जारी रहेगी। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश, भूस्खलन, वज्रपात के कारण विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो बिहार, उत्तरप्रदेश में भयंकर बारिश, वज्रपात का अलर्ट जारी कर दिया है।