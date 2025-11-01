खुशखबरी.! सस्ता हुआ LPG सिलेंडर.. जानिए नई कीमत, कितना फायदा.?

देश में एलपीजी सिलेंडर के दाम में आज से बदलाव हुआ है। तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम घटा दिए हैं। ये कटौती 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में हुई है। कटौती की बात करें तो इस बार कटौती बेहतर कम हुई है। ये सिलेंडर सिर्फ 5 रुपए सस्‍ता हुआ है। नई कीमत 1 नवंबर 2025 यानी आज से लागू हो चुकी हैं। सरकार ने कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम गिराए, लेकिन घरेलू सिलेंडर के दाम को जस का तस रखा गया। आखिरी बार मार्च 2024 में घरेलू सिलेंडर के दाम घटाए गए थे, उसके बाद से कीमतों में कोई कटौती नहीं की गई। अब सवाल ये कि राहत कॉमर्शियल सिलेंडर को ही सिर्फ क्यों मिली ? कॉमर्शियल हो या डोमेस्टिक सिलेंडर, दोनों में LPG हैं, दोनों का काम खाना बनाना है, फिर राहत सिर्फ एक को ही क्यों मिली? नई कीमतों के बाद दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब 1590.50 रुपये में मिलेगा। पिछले एक साल में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 200 रुपए से अधिक घटे हैं। 1 नवंबर 2024 को दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1802 रुपये में मिल रहा था, जो कि अब 1590.50 रुपये में मिलेगा। वहीं, घरेलू एलपीजी सिलेंडर इस अवधि में 50 रुपये महंगा हुआ है। कोलकाता में अब कमर्शियल 1700.50 रुपये की जगह 1694 में मिलेगा। यहां 6.50 रुपये की राहत मिली है। मुंबई में 1542 रुपये मिलेगा, पहले 1547 रुपये का था। चेन्नई में अब आज से कमर्शियल सिलेंडर 1750 रुपये में मिलेगा। पहले यह 1754.50 रुपये का था।