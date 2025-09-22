GST Reforms: आज से कार,बाइक, रसोई सब सस्ता ! देखें पूरी लिस्ट

New GST Reform: महंगाई की मार झेल रहे देशवासियों के लिए जोरदार खबर है, देश में नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर 2025 से जीएसटी (GST New Rules) रिफॉर्म्स (GST 2.0) लागू हो गए हैं और इसके साथ ही रोजमर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले किराना सामान, डेयरी प्रोडक्ट्स से लेकर टीवी-एसी और कार-बाइक्स (AC,TV,Car, Bikes) तक तमाम चीजों के रेट में भी बदलाव होने जा रहा है और ये सस्ते हो गए हैं, वहीं कुछ विलासिता से जुड़ी और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स की मार बढ़ने वाली है यानी ये महंगी हो गई हैं. अब सिर्फ 2 जीएसटी स्‍लैब 5% और 18% ही रखा गया है, 12 फीसदी और 28 फीसदी टैक्‍स स्‍लैब को खत्‍म कर दिया गया है…12 फीसदी स्‍लैब में शामिल ज्‍यादातर प्रोडक्‍ट्स को 5 फीसदी स्लैब की कैटेगरी में रखा गया है, जबकि 28 फीसदी वाले ज्‍यादातर प्रोडक्‍ट्स को 18% वाले स्‍लैब में रखा गया है…वहीं कुछ चीजों पर जीएसटी रेट को शून्‍य कर दिया गया है… आइए जानते हैं आपके काम की कौन सी चीज अब किस टैक्स स्लैब (New GST Slab) में आएगी और कीमत में कितनी कमी देखने को मिलेगी ?, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma) की रिपोर्ट