राष्ट्रीय

बंगाल के बाद तमिलनाडु के लिए अमित शाह तैयार, कल होनी वाली है बड़ी सभा, एंट्री से पहले विपक्षी राज्य में हलचल तेज!

अमित शाह रविवार को तमिलनाडु के पुदुक्कोट्टई में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 03, 2026

Amit Shah

केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता अमित शाह। (फोटो- IANS)

पश्चिम बंगाल के बाद तमिलनाडु में अपनी पार्टी की रणनीति सेट करने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता अमित शाह रविवार को रवाना होने वाले हैं। रविवार शाम को वह तमिलनाडु में एक भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे।

इस जनसभा से पहले सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। तमिलनाडु भाजपा नेता नैनार नागेंद्रन के नेतृत्व में यह जनसभा शाम 5 बजे पुदुक्कोट्टई के तिरुकोकर्णम में बालन नगर के पास पल्लाथिवयाल इलाके में होगी।

ड्रोन जैसे उपकरण पर बैन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। रैली के हाई-प्रोफाइल होने के कारण पुलिस ने उस दिन कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास ड्रोन और अन्य मानवरहित हवाई वाहनों के संचालन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है।

अधिकारियों ने बताया कि यह प्रतिबंध जनसभा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए एक निवारक सुरक्षा उपाय के तौर पर लागू किया गया है।इस बीच पुलिस ने चेतावनी दी है कि बैन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा तैयारियों पर नजर रख रही पुलिस

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सुरक्षा तैयारियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें सभी एंट्री रास्तों पर तलाशी और चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं।

भीड़ की आवाजाही को कंट्रोल करने के लिए बैरिकेड लगाए गए हैं, जबकि रैली मैदान के अंदर और आसपास निगरानी टीमें तैनात की गई हैं।

ट्रैफिक को मैनेज करने और वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख सड़कों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं।

बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद

इस रैली में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बड़ी संख्या में जुटने की उम्मीद है। कई वरिष्ठ राज्य और जिला-स्तरीय नेताओं के मंच पर मौजूद रहने की उम्मीद है।

पुलिस अधिकारियों ने जनता से सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने और कार्यक्रम के लिए लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करने की अपील की है।

वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि रैली के घंटों के दौरान कार्यक्रम स्थल के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन की उम्मीद करें और उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं।

अधिकारियों ने कहा कि प्रतिभागियों के साथ-साथ आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और इस हाई-प्रोफाइल राजनीतिक सभा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

इसी साल तमिलनाडु में होना है चुनाव

बता दें कि तमिलनाडु में भी इसी साल विधानसभा चुनाव हैं। इसमें मशहूर एक्टर विजय भी पार्टी बनाकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें बार-बार भाजपा के साथ मिलने का ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया।

तमिलनाडु में फिलहाल द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (डीएमके) पार्टी की सरकार है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कर रहे हैं। भाजपा यहां विपक्ष में है। इस बीच अमित शाह की यात्रा से विपक्षी राज्य में हलचल तेज हो गई है।

अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी

03 Jan 2026 11:59 am

