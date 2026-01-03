बड़े बदलाव… स्पष्ट फैसले, क्या फिर एक नई बीजेपी का सृजन हो रहा है!

पॉलिटिकल कॉमेंटेटर अभिज्ञान प्रकाश कहते हैं कि बीजेपी के बारे में एक पुरानी कहावत है - 'बैठक, भोजन और विश्राम, बीजेपी के तीन ही काम', लेकिन अगर इतिहास पर नजर डालें तो सच्चाई ये है कि इस कहावत के विपरीत पार्टी ने समय, काल और परिस्थिति के मद्देनजर कई बार बड़े और परिवर्तनकारी निर्णय लिए हैं। सबसे बड़ा राजनैतिक परिवर्तन का निर्णय तब लिया जब बाबरी विध्वंस के वक्त लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी ने अपना सबसे बड़ा चेहरा बनाया, पर उन वक्त उत्तर प्रदेश बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे कल्याण सिंह 1993 के चुनाव में बीजेपी की सरकार नहीं ला पाए बल्कि यूपी में जातीय समीकरणों को साथ लाकर मुलायम सिंह व मायवती ने सरकार बनाई। बीजेपी के लिए संदश साफ था कि अभी हिंदुत्व के आधार पर उनकी सरकार नहीं बन सकती और उन्हें गठबंधन की तरफ सोचना होगा। इसीलिए जब 1995 का साल आया तो बीजेपी ने सबसे बड़ा परिवर्तन दिखाते हुए अपने उदारवादी चेहरा को अपनी पीएम चेहरा बनाया न कि राम मंदिर आंदोलन के हीरो लाल कृष्ण आडवाणी को। उसके बाद अटलजी ने अपने संसद के अपने लोकप्रिय भाषण के जरिए बताया कि बीजेपी को अछूत पार्टी क्यों माना जाता है। ये सबसे बड़ा परिवर्तन का फैसला था, इसके पीछे गहरे कारण थे।

मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि हर बार मूड ऑफ द नेशन की स्टडी के बाद परिवर्तन करना बीजेपी की प्रथा है, इसलिए मैं इसे कोई नई बात नहीं मानता। 2013 में मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना और फिर पहली बार बीजेपी की बहुमत की सरकार का आना भी इसी का प्रमाण है। मैंने अपनी किताब 'लखनऊ टू लुटियंस' में एक और बड़े बदलाव का जिक्र किया है कि कैसे बीजेपी ने गुजरात के एक नेता को पार्टी महासचिव बनाकर यूपी का इंचार्ज बनाया, वो थे अमित शाह। उस वक्त राजनीति के पुरोधाओं ने कहा कि ये क्या कर पाएंगे, इनको क्या समझ आएगा यूपी में। पर इस बड़े फैसले का बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिला, दस साल तक बीजेपी का यूपी में जलवा रहा। 2014, 2017, 2019, 2022 की जीत इसका प्रमाण है, यहां याद रखने वाली बात ये है कि 2017 में योगी आदित्यनाथ की छवि आज जैसी नहीं थी और न ही वो चुनाव उन्हें सीएम प्रोजेक्ट कर लड़ा गया था।