13, 14 और 15 दिसंबर को भारी बारिश!, इन राज्यों में IMD का अलर्ट

देशभर में इस बार मानसून का सीजन बेहद शानदार रहा। कई राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। माना जा रहा है कि इस बार सर्दी का सीजन भी जबरदस्त रहने की उम्मीद है। कड़ाके की ठंड आमजन को प्रभावित कर सकती है। हालांकि मानसून की विदाई के बाद भी कई राज्यों में अभी भी बारिश पर ब्रेक नहीं लगा है। जहां दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी है। वहीं, उत्तर भारत में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। तापमान में गिरावट के चलते ठंड़ अपना जोर पकड़ रही है। ऐसे में मौसम विभाग का नया अलर्ट सर्दी के सितम की तरफ इशारा कर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से आने वाले तीन दिन तक देश के कई राज्यों में बारिश हो सकती है। इस वजह से तापमान में गिरावट होगी और ठंड़ का प्रकोप बढ़ जाएगा। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में 13 से 16 दिसंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बर्फबारी की भी संभावना है।