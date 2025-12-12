कालकाजी में दिल दहला देने वाली त्रासदी: मां और दोनों बेटों ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में लिखा– ‘हम सब बहुत थक गए थे’

दक्षिण-पूर्व जिला डीसीपी राजेश देव ने बताया, 'तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए AIIMS ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है। सुसाइड नोट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। क्राइम और FSL टीम ने मौके से आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए हैं। प्रथम दृष्टया मामला आर्थिक तंगी और अवसाद से जुड़ा प्रतीत होता है, लेकिन हर पहलू की जांच की जा रही है।'

पुलिस ने IPC की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत भी मामला दर्ज कर लिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि संपत्ति विवाद में किसी ने परिवार पर दबाव तो नहीं बनाया था।