गरज-चमक के साथ होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का इन राज्यों में हाई अलर्ट

देशभर में मानसून की सक्रियता राहत कम आफत ज्यादा बन गई है। कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, तो कहीं उमस और गर्मी से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिणी-पूर्वी पाकिस्तान से सटे राजस्थान और कच्छ पर बने गहरे दबाव की वजह से इस इलाके में और उत्तरी गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। इनके अलावा सौराष्ट्र और कच्छ में कई जगहों पर भी भीषण बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में आज तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। गुजरात और राजस्थान के अलावा 8 से 10 सितंबर के बीच उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है. अरुणाचल प्रदेश और असम-मेघालय में 12-14 सितंबर के दौरान और नागालैंड-मणिपुर में 11-12 सितंबर को बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं. वहीं भारी बारिश का दौर 11-12 सितंबर को ओडिशा के कई जिलों में भी देखा जा सकता है।