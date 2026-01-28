28 जनवरी 2026,

बुधवार

राष्ट्रीय

कैसे क्रैश हुआ अजीत पवार का विमान, सामने आया खतरनाक वीडियो… चंद सैकंड और खेल खत्म.!

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बारामती के पास उतरते समय विमान हवा में अस्थिर लग रहा था और दुर्घटनाग्रस्त के बाद लगातार चार से पांच धमाके हुए थे। हादसे के बाद हुए धमाके से दो शव विमान से बाहर निकल आए। अजित पवार को चश्मे और घड़ी की मदद से पहचाना गया।

भारत

image

Darsh Sharma

Jan 28, 2026

महाराष्ट्र के पुणे जिले में बुधवार सुबह विमान दुर्घटना में 66 वर्षीय उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई। यह घटना उस वक्त हुई जब पवार और अन्य लोगों को ले जा रहा विमान बारामती के पास आज सुबह 8 बजकर 46 मिनट पर उतर रहा था। बताया जा रहा है कि पहले प्रयास में रनवे नहीं दिखने की वजह से पायलट दूसरी बार विमान को लैंड कराने की कोशिश कर रहा था, तभी विमान का संतुलन बिगड़ने से यह भयानक हादसा हो गया। अजित पवार के प्लेन क्रैश के दौरान का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में दुर्घटनाग्रस्त विमान से आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया।

Published on:

28 Jan 2026 11:34 pm

Hindi News / National News / Videos / कैसे क्रैश हुआ अजीत पवार का विमान, सामने आया खतरनाक वीडियो… चंद सैकंड और खेल खत्म.!

राष्ट्रीय

राष्ट्रीय

राष्ट्रीय

राष्ट्रीय

राष्ट्रीय

राष्ट्रीय
