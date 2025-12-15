15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

INSIDE STORY : दिग्गजों पर कैसे भारी पड़े नितिन.? कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का गेमप्लान.!

2026 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। नबीन की नियुक्ति को इन चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

Google source verification

भारत

image

Darsh Sharma

Dec 15, 2025

भाजपा का नया अध्यक्ष कौन होगा.. ये सवाल पिछले कई महीनों से सियासी गलियारों में तैर रहा था। शिवराज सिंह चौहान, धर्मेन्द्र प्रधान और निर्मला सीतारमण समेत कई दिग्गज नेताओं के नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि वो ही भाजपा के नए अध्यक्ष होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर बार की तरह इस बार भी भाजपा आलाकमान ने सभी को चौंकाते हुए एक नया नाम सामने रखा। भाजपा ने बिहार के मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। नबीन अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति तक ये जिम्मेदारी संभालेंगे। भाजपा में पिछले काफी समय से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश चल रही है। नबीन के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद माना जा रहा है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी जल्द फैसला हो सकता है। क्योंकि आमतौर पर चुनाव के नजदीक होने पर कार्यकारी बनाए जाते हैं। अब सवाल ये कि नितिन आलाकमान की पसंद कैसे बने तो शीर्ष नेतृत्व ने उनकी जमीनी पकड़, संगठन क्षमता और चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। दरअसल, नितिन नबीन को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया था। इस चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस का किला भेदते हुए जीत दर्ज की थी। अगले साल 2026 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। नबीन की नियुक्ति को इन चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी नेतृत्व को भरोसा है कि नितिन की चुनावी समझ और अनुभव से बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनावों में मजबूती मिलेगी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Dec 2025 10:34 pm

Hindi News / National News / Videos / INSIDE STORY : दिग्गजों पर कैसे भारी पड़े नितिन.? कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का गेमप्लान.!

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

क्या ब्रिटेन से निकाले जाएंगे मुसलमान? जानिए उस कानून का सच जिसने 90 लाख लोगों की नींद उड़ा दी

UK Citizenship Law Controversy
राष्ट्रीय

नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने के प्रस्तावित कदम पर फूटा खड़गे का गुस्सा, जानें क्या कहा

nrega new bill
राष्ट्रीय

नेपाल जाने वालों की मौज! 10 साल बाद हटा 500 और 200 के नोट से बैन, अब बेधड़क ले जाइए 25 हजार कैश

Indian Currency in Nepal
राष्ट्रीय

मैच के दौरान मैदान में घुसकर बदमाशों ने इस खिलाड़ी को मारी गोली, बड़े गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी

Rana Balachauria,Rana Balachauria shooting,
राष्ट्रीय

Tiger death: जंगल में संदिग्ध अवस्था में मिला बाघ का शव, नाखून गायब, डीएफओ बोले- सभी अंग सुरक्षित

Tiger death
सुरजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.