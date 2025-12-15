INSIDE STORY : दिग्गजों पर कैसे भारी पड़े नितिन.? कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का गेमप्लान.!

भाजपा का नया अध्यक्ष कौन होगा.. ये सवाल पिछले कई महीनों से सियासी गलियारों में तैर रहा था। शिवराज सिंह चौहान, धर्मेन्द्र प्रधान और निर्मला सीतारमण समेत कई दिग्गज नेताओं के नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि वो ही भाजपा के नए अध्यक्ष होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर बार की तरह इस बार भी भाजपा आलाकमान ने सभी को चौंकाते हुए एक नया नाम सामने रखा। भाजपा ने बिहार के मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। नबीन अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति तक ये जिम्मेदारी संभालेंगे। भाजपा में पिछले काफी समय से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश चल रही है। नबीन के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद माना जा रहा है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी जल्द फैसला हो सकता है। क्योंकि आमतौर पर चुनाव के नजदीक होने पर कार्यकारी बनाए जाते हैं। अब सवाल ये कि नितिन आलाकमान की पसंद कैसे बने तो शीर्ष नेतृत्व ने उनकी जमीनी पकड़, संगठन क्षमता और चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। दरअसल, नितिन नबीन को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया था। इस चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस का किला भेदते हुए जीत दर्ज की थी। अगले साल 2026 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। नबीन की नियुक्ति को इन चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी नेतृत्व को भरोसा है कि नितिन की चुनावी समझ और अनुभव से बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनावों में मजबूती मिलेगी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली थी।