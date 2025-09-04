चंद्र ग्रहण का आप पर कितना असर ?

सनातन परंपरा में जिस चंद्रग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है वो सितंबर महीने में लगने जा रहा है…पंचांग के अनुसार साल का आखिरी चंद्रग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगेगा…यह पूर्ण चंद्रग्रहण (Purnima Lunar Eclipse) रहेगा और पूरे भारत समेत देश-दुनिया में दिखाई देगा…ज्योतिषविदों के अनुसार साल का आखिरी चंद्रग्रहण ग्रहण ज्योतिष एवं धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है…पंचांग के अनुसार साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 07 सितंबर 2025, रविवार को लगेगा…जिसका सूतक काल 09 घंटे पहले दोपहर 12:57 बजे से प्रारंभ हो जाएगा…चंद्र ग्रहण की शुरुआत रात को 09:58 बजे होगी और यह अपनी चरम स्थिति में रात्रि 11:00 से 12:22 बजे तक रहेगा…चंद्र ग्रहण की समाप्ति 08 सितंबर 2025 को पूर्वाह्न 01:26 बजे होगी…