चंद्र ग्रहण का आप पर कितना असर ?

पंचांग के अनुसार साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 07 सितंबर 2025, रविवार को लगेगा...

भारत

Jaishree Shekhawat

Sep 04, 2025

सनातन परंपरा में जिस चंद्रग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है वो सितंबर महीने में लगने जा रहा है…पंचांग के अनुसार साल का आखिरी चंद्रग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगेगा…यह पूर्ण चंद्रग्रहण (Purnima Lunar Eclipse) रहेगा और पूरे भारत समेत देश-दुनिया में दिखाई देगा…ज्योतिषविदों के अनुसार साल का आखिरी चंद्रग्रहण ग्रहण ज्योतिष एवं धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है…पंचांग के अनुसार साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 07 सितंबर 2025, रविवार को लगेगा…जिसका सूतक काल 09 घंटे पहले दोपहर 12:57 बजे से प्रारंभ हो जाएगा…चंद्र ग्रहण की शुरुआत रात को 09:58 बजे होगी और यह अपनी चरम स्थिति में रात्रि 11:00 से 12:22 बजे तक रहेगा…चंद्र ग्रहण की समाप्ति 08 सितंबर 2025 को पूर्वाह्न 01:26 बजे होगी…

Published on:

04 Sept 2025 02:31 pm

Hindi News / National News / चंद्र ग्रहण का आप पर कितना असर ?

