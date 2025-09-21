सूर्य ग्रहण का भारत में कितना असर?

आज साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने वाला है…यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होने वाला है, जो भारतीय समयानुसार रात 10 बजकर 59 मिनट से शुरू होगा और 22 सितंबर(Solar Eclipse 2025 Update) को तड़के 3 बजकर 32 मिनट तक रहेगा…इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 24 मिनट रहने वाली है….यह ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगने जा रहा है…सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल(Sutak) मान्य नहीं होगा…सूर्य ग्रहण का प्रारंभ और समापन कब होगा…ये सूर्य ग्रहण कहां-कहां दिखाई देगा…