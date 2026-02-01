पीएम मोदी ने कैसे ट्रंप के आगे किया सरेंडर, राहुल गांधी ने बताया सच, सबूत होने का किया दावा!

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का दावा है कि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है। बाकायदा उन्होंने इसके सबूत देने की भी बात कही है। संसद के बाहर ही नहीं, लोकसभा के अंदर भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर देश को बेचने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा भड़क गई। केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। रिजिजू ने ट्रेड डील को बकवास कदम बताने वाले राहुल के बयान पर एतराज जताया और मांग की कि हाउस की कार्यवाही से असंसदीय भाषा को हटाया जाए। वहीं, अश्विनी वैष्णव ने दावा किया कि भारत का डेटा पूरी तरह सुरक्षित है। कुल मिलाकर, ये साफ है कि बजट सत्र में राहुल गांधी सरकार पर आक्रामक है। पहले पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब और अब एपस्टीन फाइल को लेकर वो मोदी सरकार को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि सरकार राहुल गांधी के आरोपों को कैसे डिफेंड करती है।