मौसम…पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बढ़ा तो फिर आ लौट सकती है सर्दी की लहर, तापमान में 2 से 4 डिग्री बढ़ोतरी

Weather Update: देश के कई राज्यों में दिन व रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने से मौसम में बदलाव दिखाई रहा है। हालांकि पहाड़ों पर हल्की व छिटपुट बारिश व बर्फबारी के कारण सर्दी के तेवर अभी तीखे हैं। लेकिन मैदानी इलाकों में दिन के समय गर्मी सताने लगी है और सर्दी अब केवल सुबह-शाम व रात को ही रह गई है। रातों में भी ठिठुरन कम हो रही है। तापमान बढ़ने से हिमालयी रेंज के जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बारिश व बर्फबारी के दिन कम हो रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से हिमालयी रेंज में बुधवार को हल्की व मध्यम स्तर की बारिश व बर्फबारी की चेतावनी दी है।