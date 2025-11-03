4,5,6 नवंबर को तूफानी बारिश, इन राज्यों में IMD का अलर्ट

India Weather Alert November : देशभर में मौसम (India Weather News) का मिजाज (Monsoon 2025) बदल रहा है। देश के कई हिस्सों में बारिश (IMD Rain Alert) हो रही है.. इस वजह से तापमान (temperature system) में गिरावट होकर सर्दी का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग (India Meteorological Department – IMD) के ताजा अलर्ट ने सर्दी की खतरनाक एंट्री के संकेत दिए है। IMD ने देश के कई हिस्सों में बारिश (Heavy Rain) और तूफान (Cyclone News Today) आने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार 4 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance 2025) सक्रिय होगा, जो पश्चिमी हिमालयी इलाकों (Bay of Bengal low) को प्रभावित कर सकता है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) (आईएमडी) ने महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटे में सौराष्ट्र-कच्छ, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, असम और मेघालय में कई जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया कि 4 नवंबर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। वहीं, 3 और 4 नवंबर को राजस्थान (Rajasthan Weather), 4 और 5 नवंबर को हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh Weather) और 4 नवंबर को उत्तराखंड (Uttarakhand Weather) में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। दक्षिण भारत में भी मौसम करवट लेगा। 4 से 6 नवंबर के बीच तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 5 से 7 नवंबर के दौरान तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। महाराष्ट्र (Maharashtra Weather Update) में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ में बिजली गिरने और बौछारें पड़ने की संभावना है। इस बीच, उत्तर-पश्चिम, पश्चिम भारत और मध्य भारत में ठंड धीरे-धीरे बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने बताया कि जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली; उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ में इस हफ्ते से ठंड का जोर बढ़ेगा।