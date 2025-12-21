21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika Logo

राष्ट्रीय

Cold Alert: अगले दो दिन इन राज्यों में भयंकर ठंड की चेतावनी, कश्मीर में चिल्लई कलां आज से शुरू, जानें अपने राज्य का हाल

IMD Alert: मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, राजस्थान और एमपी में ठंड और कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने कश्मीर में चिल्लई कलां शुरू होने की बात भी कही है। जानें अपने राज्य का हाल

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 21, 2025

IMD issues Cold Wave Warning

IMD issues Cold Wave Warning

IMD Alert: उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने कोहरे और कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि मौसम के लिहाज से अगले दो दिन भारी रहने वाले हैं। IMD ने रविवार यानी आज यूपी, बिहार और झारखंड में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 18 राज्यों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि आगामी दो दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी।

कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम?

उत्तर भारत के अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी सर्दी का दौर जारी है। सूबे के कई हिस्सों में तपमान में गिरावट देखी जा रही है। डूंगरपुर में सबसे कम 5.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है सीकर में पारा 5.8 और अलवर में 6 डिग्री तक पहुंचा। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। विक्षोभ के असर के चलते 23-24 दिसंबर को राज्य के पश्चिमी व उत्तरी भागों में कहीं-कहीं घना कोहरा छाया रहेगा।

कैसा रहेगा पंजाब व हरियाणा का मौसम

भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि नए वेदर सिस्टम के कारण हरियाणा और पंजाब में 21 दिसंबर को बारिश का अलर्ट है। तेज सर्द हवाओं के चलने से तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे कड़ाके की ठंडी से परेशानी पड़ेगी।

क्या है यूपी का हाल?

आज सुबह यूपी के कई शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है। यहां विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रही है। लखनऊ-जौनपुर समेत कई शहरों में सुबह रिमझिम फुहारें पड़ीं। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि आज व कल पूर्वी यूपी में घना से बेहद घना कोहरा छाया रहेगा। पश्चिमी यूपी में भी घने कोहरे का अलर्ट रहेगा।

कश्मीर में चिल्लई कलां शुरू

मौसम विभाग के मुताबिक 21 दिसंबर से जम्मू-कश्मीर में चिल्लई कलां यानी तेज ठंडी का दौर शुरू हो जाएगा। चिल्लई फारसी शब्द है, हिंदी में इसका मतलब 'बहुत ज्यादा सर्दी'। मौसम विभाग के मुताबिक 21 दिसंबर से जम्मू-कश्मीर में तेज सर्दी का 40 दिन का दौर शुरु हो रहा है। इस दौरान तेज बर्फबारी होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट देखी जा सकती है। IMD ने हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। हिमाचल के लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में शनिवार को मिनिमम टेम्परेचर -5.7°C रहा।

बिहार के 16 जिलों में कोल्ड डे

बिहार के सभी 38 जिलों में तापमान नीचे चला गया है। IMD ने आज 16 जिलों के लिए कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है।
22 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने कहा कि मौसम शुष्क होने और तापमान में गिरावट आने के चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आने वाले पांच-छह दिनों में भी कोहरा और ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम है।

Published on:

21 Dec 2025 07:08 am

Hindi News / National News / Cold Alert: अगले दो दिन इन राज्यों में भयंकर ठंड की चेतावनी, कश्मीर में चिल्लई कलां आज से शुरू, जानें अपने राज्य का हाल

