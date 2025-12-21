Cold Alert: अगले दो दिन इन राज्यों में भयंकर ठंड की चेतावनी, कश्मीर में चिल्लई कलां आज से शुरू, जानें अपने राज्य का हाल

मौसम विभाग के मुताबिक 21 दिसंबर से जम्मू-कश्मीर में चिल्लई कलां यानी तेज ठंडी का दौर शुरू हो जाएगा। चिल्लई फारसी शब्द है, हिंदी में इसका मतलब 'बहुत ज्यादा सर्दी'। मौसम विभाग के मुताबिक 21 दिसंबर से जम्मू-कश्मीर में तेज सर्दी का 40 दिन का दौर शुरु हो रहा है। इस दौरान तेज बर्फबारी होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट देखी जा सकती है। IMD ने हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। हिमाचल के लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में शनिवार को मिनिमम टेम्परेचर -5.7°C रहा।