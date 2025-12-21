देश की 85% आबादी तक पहुंची 5G की सुविधा, 100 करोड़ पार हुई इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या

साल 2025 की सबसे अहम उपलब्धियों में 5जी का देशव्यापी विस्तार शामिल रहा। अब 5G सेवाएं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध हैं। यह 99.9 प्रतिशत जिलों को कवर कर चुका है और लगभग 85% आबादी तक पहुंच चुका है। टेलीकॉम कंपनियों ने देशभर में 5.08 लाख से अधिक 5जी बेस स्टेशन स्थापित किए हैं। इस विस्तार के लिए 2019 के बाद से ऑप्टिकल फाइबर केबल की लंबाई दोगुनी हो चुकी है।