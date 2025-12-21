21 दिसंबर 2025,

रविवार

राष्ट्रीय

देश की 85% आबादी तक पहुंची 5G की सुविधा, 100 करोड़ पार हुई इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या

भारत ने 5जी विस्तार में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 5जी सेवाएं देश की करीब 85 प्रतिशत आबादी तक पहुंच चुकी हैं और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध हैं।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 21, 2025

5G in india

भारत में 5जी की सुविधा 85% आबादी तक पहुंची (Photo Credit - AI)

5G in India: भारत का टेलिकॉम सेक्टर साल 2025 के अंत में मजबूत स्थिति में खड़ा दिखाई देता है। दूरसंचार विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, साल की एक बड़ी उपलब्धि जनवरी में शुरू किया गया नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 रहा। देश के ग्रामीण इलाकों में भी इंटरनेट और मोबाइल उपयोग में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई।

5.08 लाख से ज्यादा 5जी बेस स्टेशन

साल 2025 की सबसे अहम उपलब्धियों में 5जी का देशव्यापी विस्तार शामिल रहा। अब 5G सेवाएं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध हैं। यह 99.9 प्रतिशत जिलों को कवर कर चुका है और लगभग 85% आबादी तक पहुंच चुका है। टेलीकॉम कंपनियों ने देशभर में 5.08 लाख से अधिक 5जी बेस स्टेशन स्थापित किए हैं। इस विस्तार के लिए 2019 के बाद से ऑप्टिकल फाइबर केबल की लंबाई दोगुनी हो चुकी है।

सबसे ज्यादा डेटा खर्चने में भी भारतीय आगे

  • 100 करोड़ के पार पहुंच गई देश में कुल इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या
  • 2014 की तुलना में यह लगभग चार गुना है।
  • 100 करोड़ तक पहुंच गए ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन
  • 24 जीबी डेटा हर महीने खर्च कर रहा भारतीय यूजर
  • 130 एमबीपीएस दर्ज की गई इंटरनेट की औसत स्पीड

गांवों में टेलीफोन कनेक्शन 43% बढ़े

गांवों में कनेक्टिविटी के मोर्चे पर भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 2014 के बाद से ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शनों में करीब 43% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो शहरी क्षेत्रों की तुलना में लगभग दोगुनी है। सितंबर 2025 तक देश की कुल टेली-डेंसिटी बढ़कर 86.65 प्रतिशत हो गई।

देश की 85% आबादी तक पहुंची 5G की सुविधा, 100 करोड़ पार हुई इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या

