अमरीका के 50% Tariff पर भारत का मुंहतोड़ जवाब!

मनमाने तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप(Donald Trump) भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं…ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है…इसका मतलब है कि अब भारत पर कुल 50 फीसदी(50% Tariif on India) टैरिफ लग गया…डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वाले आदेश पर दस्तखत(Reciprocal Tariff) भी कर दिए हैं…ये टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा, जबकि पहला 25 फीसदी वाला टैरिफ 7 अगस्त से लागू होगा…इसके साथ ही ट्रंप ने आने वाले दिनों में “सेकेंडरी सैंक्शन” लगाने की चेतावनी जरूर दे डाली है…भारत की तरफ से ट्रंप के इस कदम का कड़ा विरोध किया गया है…
