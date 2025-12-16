IPL Auction 2026 : ग्रीन को जैकपॉट, शॉ-सरफराज मायूस, कौन बिका, कौन रहा खाली हाथ.? देखिए पूरी लिस्ट

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का मिनी ऑक्शन मंगलवार को हुआ। अबू धाबी के एतिहाद एरीना में आयोजित इस ऑक्शन में 369 खिलाड़ियों पर बोली लगाई गई। ऑस्ट्रेलिया के खूंखार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन के हाथ IPL 2026 के ऑक्शन में जैकपॉट लगा है। कैमरन ग्रीन को IPL 2026 के ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा है। इसके साथ ही कैमरन ग्रीन IPL के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। वेंकटेश अय्यर को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सात करोड़ रुपये में खरीदा। क्विंटन डी कॉक को मुंबई इंडियंस ने बिना किसी बड़ी प्रतिस्पर्धा के बेस प्राइस पर 1 करोड़ में ही खरीद लिया। इंग्लिश विकेटकीपर बल्लेबाज बेन डकेट को दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा है। न्यूजीलैंड के विकेटकीपर फिन एलन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 करोड़ रुपये में अपनी टीम से जोड़ा है। श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 18 करोड़ रुपये में खरीदा। ऑक्शन में सरफराज खान और पृथ्वी शॉ पर किसी भी टीम ने बोली नहीं लगाई। अफगानिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज और इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो और जेमी स्मिथ अनसोल्ड रहे। न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर रचिन रवींद्र भी अनसोल्ड रहे। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन और स्टार ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन भी अनसोल्ड रहे। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज आकाशदीप को भी पहले राउंड में किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा।