Iran VS Trump : “अगर खामेनेई को छुआ तो..!” ईरान की अमरीका को सीधी धमकी !

Iran Protest: अमरीका और ईरान (Iran America War Update) के बीच कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा , हालात युद्ध की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, जो की किसी भी समय विनाशकारी रूप ले सकते हैं, इन खौफनाक संभावनाओं के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान ने देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई पर किसी भी हमले को लेकर कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि अगर खामेनेई पर हमला हुआ तो इसे ईरानी राष्ट्र के खिलाफ ‘पूर्ण पैमाने का युद्ध’ माना जाएगा, उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का बयान ‘अब ईरान में नए नेतृत्व की तलाश का समय आ गया है.’ भी तहलका मचा रहा है, इन सबके बीच ईरान की न्यायपालिका ने कहा कि अशांति से जुड़ी फांसी की सजा अभी भी दी जा सकती है यानी हजारों मौतें… ऐसे में क्या ईरान-अमरीका के बीच युद्ध होने वाला है और अगर हां तो क्या होगा, देखें सबसे बड़ी अपडेट, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma) की रिपोर्ट