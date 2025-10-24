दमघोंटू दिल्ली में सांस लेना मुश्किल.! लोग बेहाल, हालात देख नहीं पाएंगे

दिवाली के बाद राजधानी दिल्ली का दम फिर से घुटने लगा है। प्रदूषण का स्तर इस सीजन में अब तक के सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। हवा में सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। फिजा में ठंडक के बजाय अब धुआं और जहर घुला है, जो हर सांस के साथ शरीर के अंदर जा रहा है। सरकार तमाम कोशिशों के बावजूद फिलहाल इस प्रदूषण से राहत नहीं दिला पा रही है। ऐसे में अब सभी की निगाहें कृत्रिम बारिश यानी क्लाउड सीडिंग पर टिक गई हैं, जो दिल्ली की जहरीली हवा को साफ करने का एक बड़ा उपाय मानी जा रही है। लेकिन फिलहाल इस योजना पर मौसम ने ही ब्रेक लगा दिया है।