राष्ट्रीय

फिलहाल निजी मकान में रहेंगे जगदीप धनखड़, मिलेगी तीन-तीन पेंशन

देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफा देने के बाद अभी तक नया सरकारी बंगला नहीं मिला है।

भारत

Jaishree Shekhawat

Aug 31, 2025

देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफा देने के बाद अभी तक नया सरकारी बंगला नहीं मिला है। इसकी प्रक्रिया अभी भी जारी है। वे जल्द ही दक्षिण दिल्ली के छतरपुर एनक्लेव स्थित निजी आवास में शिफ्ट होने की तैयारी में हैं। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान विधानसभा के पूर्व विधायक के तौर पर पेंशन पाने के लिए दोबारा आवेदन भी कर दिया है। 74 वर्षीय धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। देखिए वीडियो

Published on:

31 Aug 2025 02:46 pm

Hindi News / National News / फिलहाल निजी मकान में रहेंगे जगदीप धनखड़, मिलेगी तीन-तीन पेंशन

