फिलहाल निजी मकान में रहेंगे जगदीप धनखड़, मिलेगी तीन-तीन पेंशन

देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफा देने के बाद अभी तक नया सरकारी बंगला नहीं मिला है। इसकी प्रक्रिया अभी भी जारी है। वे जल्द ही दक्षिण दिल्ली के छतरपुर एनक्लेव स्थित निजी आवास में शिफ्ट होने की तैयारी में हैं। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान विधानसभा के पूर्व विधायक के तौर पर पेंशन पाने के लिए दोबारा आवेदन भी कर दिया है। 74 वर्षीय धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। देखिए वीडियो
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
सांसद को वापस मिली छिनी हुई चेन, याद आया जब पहली नौकरी लगने पर विधवा मां ने पूछा था- कितना कमा लोगी?