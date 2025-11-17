Patrika LogoSwitch to English

जया किशोरी के सामने आई धीरेन्द्र शास्त्री की शादी की बात.. फिर कुछ हुआ ऐसा

पदयात्रा के बाद सभा में कथावाचक देवकीनंनद ठाकुर ने स्टेज पर बागेश्वर सरकार की तारीफ करते हुए शादी की बात छेड़ी थीं…इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्द ही धीरेंद्र शास्त्री शादी करेंगे….

Darsh Sharma

Nov 17, 2025

बागेश्वर बाबा नाम से प्रसिद्ध बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री की दिल्ली से मथुरा की पदयात्रा का समापन हो चुका है…इस बीच उनकी शादी की खूब बातें चली…कि आखिर उनकी शादी कब होगी। सनातन एकता पदयात्रा में कथावाचक जया किशोरी भी नजर शामिल हुई थी। जया किशोरी के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने बृज में मांस मदिरा बैन करने का जिक्र किया..अब सुनिए जब देवकीनंनद ने स्टेज पर उनकी तारीफ करते हुए शादी की बात छेड़ी थीं…इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्द ही धीरेंद्र शास्त्री शादी करेंगे….

Hindi News / National News / Videos / जया किशोरी के सामने आई धीरेन्द्र शास्त्री की शादी की बात.. फिर कुछ हुआ ऐसा

