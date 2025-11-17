जया किशोरी के सामने आई धीरेन्द्र शास्त्री की शादी की बात.. फिर कुछ हुआ ऐसा

बागेश्वर बाबा नाम से प्रसिद्ध बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री की दिल्ली से मथुरा की पदयात्रा का समापन हो चुका है…इस बीच उनकी शादी की खूब बातें चली…कि आखिर उनकी शादी कब होगी। सनातन एकता पदयात्रा में कथावाचक जया किशोरी भी नजर शामिल हुई थी। जया किशोरी के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने बृज में मांस मदिरा बैन करने का जिक्र किया..अब सुनिए जब देवकीनंनद ने स्टेज पर उनकी तारीफ करते हुए शादी की बात छेड़ी थीं…इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्द ही धीरेंद्र शास्त्री शादी करेंगे….