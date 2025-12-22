22 दिसंबर 2025,

सोमवार

राष्ट्रीय

बाबरी वाले हुमायूं कबीर के बाद अब इस मुस्लिम विधायक ने किया बड़ा ऐलान, कहा- बनवाऊंगा कृष्ण मंदिर

West Bengal: टीएमसी के मुस्लिम विधायक जाकिर हुसैन एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि धर्म के नाम पर किसी भी तरह का विभाजन नहीं होना चाहिए।

कोलकाता

image

Shaitan Prajapat

Dec 22, 2025

TMC Zakir Hussain

TMC के मुस्लिम विधायक जाकिर हुसैन

West Bengal: पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान और नई पार्टी की घोषणा के बाद अब एक और मुस्लिम विधायक के बयान ने सियासी माहौल गर्म कर दिया है। टीएमसी के मुस्लिम विधायक जाकिर हुसैन ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वे सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने और स्थानीय पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक मस्जिद और श्रीकृष्ण मंदिर का निर्माण कराएंगे। उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर में मस्जिद और मंदिर दोनों बनाने की घोषणा की है।

1 करोड़ रुपये का देंगे दान

जाकिर हुसैन ने एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि धर्म के नाम पर किसी भी तरह का विभाजन नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत एक मस्जिद और एक श्रीकृष्ण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अपनी निजी राशि से कुल एक करोड़ रुपये दान करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मस्जिद और मंदिर के लिए 50-50 लाख रुपये दिए जाएंगे।

विधानसभा चुनाव के बाद शुरू होगा निर्माण

टीएमसी विधायक ने स्पष्ट किया कि विधानसभा चुनाव के बाद ही मंदिर और मस्जिद के निर्माण कार्य की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने अपील की कि इस पहल को किसी भी प्रकार से राजनीतिक रंग न दिया जाए। जाकिर हुसैन ने कहा कि वे धार्मिक राजनीति में विश्वास नहीं रखते।

स्थानीय लोगों का मिला समर्थन

जाकिर हुसैन की इस पहल को तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेताओं का भी समर्थन मिला है। टीएमसी नेता गौतम घोष ने कहा कि यह अलग-अलग समुदायों के बीच भाईचारे का एक अनोखा उदाहरण होगा। उन्होंने बताया कि मंदिर और मस्जिद के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाएगा और इसके लिए सरकार से जमीन आवंटन का अनुरोध किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने भी टीएमसी विधायक की इस पहल का स्वागत किया है।

Updated on:

22 Dec 2025 06:42 pm

Published on:

22 Dec 2025 06:41 pm

Hindi News / National News / बाबरी वाले हुमायूं कबीर के बाद अब इस मुस्लिम विधायक ने किया बड़ा ऐलान, कहा- बनवाऊंगा कृष्ण मंदिर

