बाबरी वाले हुमायूं कबीर के बाद अब इस मुस्लिम विधायक ने किया बड़ा ऐलान, कहा- बनवाऊंगा कृष्ण मंदिर

West Bengal: पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान और नई पार्टी की घोषणा के बाद अब एक और मुस्लिम विधायक के बयान ने सियासी माहौल गर्म कर दिया है। टीएमसी के मुस्लिम विधायक जाकिर हुसैन ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वे सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने और स्थानीय पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक मस्जिद और श्रीकृष्ण मंदिर का निर्माण कराएंगे। उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर में मस्जिद और मंदिर दोनों बनाने की घोषणा की है।