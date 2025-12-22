नीतीश सरकार का बड़ा दांव: हिजाब विवाद के बीच अल्पसंख्यकों के लिए खोला सरकारी खजाना, अब मिलेंगी ये सुविधाएं

Hijab Controversy Bihar: बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने राज्य में चल रहे राजनीतिक तनाव और हिजाब विवाद (Nitish Kumar Hijab Row) के बीच एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। सरकार ने किशनगंज और दरभंगा जिले में नवनिर्मित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों (Minority Residential Schools) में मुफ्त शिक्षा और छात्रावास की सुविधा देने का निर्णय लिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कदम एक बड़े 'डैमेज कंट्रोल' और अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश हो सकता है। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (Minority Welfare Department Bihar)ने किशनगंज और दरभंगा जिलों में बने अत्याधुनिक आवासीय विद्यालयों (Kishanganj Darbhanga Residential School) में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन स्कूलों का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्रों को एक ही परिसर में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और रहने की सुविधा प्रदान करना है।