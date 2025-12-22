22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

नीतीश सरकार का बड़ा दांव: हिजाब विवाद के बीच अल्पसंख्यकों के लिए खोला सरकारी खजाना, अब मिलेंगी ये सुविधाएं

Minority Residential School: बिहार के किशनगंज और दरभंगा में अल्पसंख्यक आवासीय स्कूलों में नामांकन शुरू। हिजाब विवाद के बीच जानें नीतीश सरकार के इस कदम के सियासी मायने।

2 min read
Google source verification

पटना

image

MI Zahir

Dec 22, 2025

Bihar Minority Education

बिहार की नीतीश कुमार सरकार का अहम फैसला। (फोटो: पत्रिका)

Hijab Controversy Bihar: बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने राज्य में चल रहे राजनीतिक तनाव और हिजाब विवाद (Nitish Kumar Hijab Row) के बीच एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। सरकार ने किशनगंज और दरभंगा जिले में नवनिर्मित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों (Minority Residential Schools) में मुफ्त शिक्षा और छात्रावास की सुविधा देने का निर्णय लिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कदम एक बड़े 'डैमेज कंट्रोल' और अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश हो सकता है। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (Minority Welfare Department Bihar)ने किशनगंज और दरभंगा जिलों में बने अत्याधुनिक आवासीय विद्यालयों (Kishanganj Darbhanga Residential School) में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन स्कूलों का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्रों को एक ही परिसर में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और रहने की सुविधा प्रदान करना है।

आखिर किसे और कैसे मिलेगा लाभ ?

सरकार की इस योजना के तहत केवल मुस्लिम ही नहीं, बल्कि सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के छात्र भी पात्र होंगे। इन स्कूलों में रहने, खाने और पढ़ाई का पूरा खर्च बिहार सरकार वहन करेगी। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 30 दिसंबर 2025 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

शिक्षा या नया राजनीतिक शगूफा ?

विपक्ष का आरोप है कि वक्फ पर सरकार के रुख, राज्य में हाल ही में हुए हिजाब विवाद और अन्य सांप्रदायिक मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए मुख्यमंत्री ने यह कार्ड खेला है। जहां एक ओर प्रशासन नियमों को लेकर सख्त दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर 'आवासीय विद्यालय' जैसी घोषणाओं के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सरकार अल्पसंख्यकों के विकास के प्रति गंभीर है।

इस मामले में पक्ष और विपक्ष के तर्क

जेडीयू का रुख: सरकार का कहना है कि यह किसी राजनीतिक विवाद का हिस्सा नहीं है, बल्कि 'न्याय के साथ विकास' की नीति का निरंतर प्रयास है। अल्पसंख्यक बच्चों को मुख्यधारा में लाना ही प्राथमिकता है।

विपक्ष की प्रतिक्रिया: राजद और अन्य विपक्षी दलों ने इसे "चुनावी स्टंट" और "ध्यान भटकाने वाली राजनीति" करार दिया है। उनका कहना है कि सरकार बुनियादी मुद्दों पर विफल रही है।

ऐलान पर समुदाय की राय

आम जनता और शिक्षाविदों ने स्कूलों के निर्माण का स्वागत किया है, लेकिन इसके समय (Timing) पर सवाल उठाए हैं।

इस घोषणा पर आगे क्या होगा?

आवेदन की निगरानी: 30 दिसंबर तक आने वाले आवेदनों की स्क्रूटनी की जाएगी। देखना यह होगा कि क्या सीटें पूरी भर पाती हैं या नहीं।

विस्तार योजना: किशनगंज और दरभंगा के बाद, क्या सरकार अन्य अल्पसंख्यक बहुल जिलों जैसे कटिहार, अररिया और पूर्णिया में भी ऐसे स्कूलों की घोषणा करेगी?

हिजाब विवाद पर असर: क्या यह घोषणा हिजाब मामले पर सरकार के प्रति नाराजगी को कम कर पाएगी? इसकी परीक्षा आने वाले चुनावों में होगी।

आखिर किशनगंज और दरभंगा ही क्यों ?

नीतीश सरकार ने किशनगंज और दरभंगा को ही क्यों चुना, इसके पीछे गहरा राजनीतिक गणित है। किशनगंज बिहार का एकमात्र मुस्लिम बहुल जिला है, जहां अल्पसंख्यक वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता है। वहीं दरभंगा 'मिथिलांचल' का केंद्र है और वहां भी अल्पसंख्यकों की आबादी अच्छी-खासी है। इन क्षेत्रों में विकास योजनाओं के माध्यम से सरकार अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी

Bihar news

शिक्षा

शिक्षा

Updated on:

22 Dec 2025 06:13 pm

Published on:

22 Dec 2025 06:12 pm

Hindi News / National News / नीतीश सरकार का बड़ा दांव: हिजाब विवाद के बीच अल्पसंख्यकों के लिए खोला सरकारी खजाना, अब मिलेंगी ये सुविधाएं

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.