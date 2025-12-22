इस राज्य में क्रिसमस ट्री को लेकर विवाद, बीयर की बोतलें बनी वजह

Christmas Tree Controversy: दुनियाभर में क्रिसमस को लेकर तैयारियां चल रही हैं। भारत में भी इस पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। इसी बीच केरल से एक खबर सामने आई है, जहां क्रिसमस ट्री को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, केरल के गुरुवायूर नगर परिषद क्षेत्र में खाली बीयर की बोतलों से बने क्रिसमस ट्री को लेकर हंगामा मच गया। एकेजी स्मारक द्वार पर स्थापित इस अपरंपरागत क्रिसमस ट्री का विरोध किया जा रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि बीयर की बोतलों के इस्तेमाल से लोगों में गलत संदेश जा सकता है।