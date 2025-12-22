महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में विपक्ष क्यों पस्त? BJP ने गिनाईं हार की बड़ी वजहें

BJP नेता राम कदम ने विपक्ष की निकाय चुनाव में हुई करारी हार की असल वजह बताई (Photo-IANS)
Opposition Crushing Defeat: महाराष्ट्र निकाय चुनाव में विपक्ष की करारी हार के बाद BJP नेता राम कदम ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने विपक्ष की हार की समीक्षा करते हुए कहा कि नेताओं को जमीन पर उतरना पड़ता है। लोगों के बीच जाना पड़ता है। साथ ही उनकी आवाज सुननी पड़ती है। उनके लिए काम करना पड़ता है। यह सब भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष मुद्दे नहीं बहाने बना रहा था। विपक्ष द्वारा चुनाव टालने की बात, वोट चोरी का आरोप, साथ ही ईवीएम और वोटर लिस्ट से जुड़े मुद्दे, यह सब मुद्दे नहीं बहाने थे और इन्हीं बहानों का जवाब जनता ने दिया है।
बता दें कि हाल ही में हुए महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुति ने बड़ी जीत हासिल की है। यह जीत विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद दूसरी उपलब्धि है। हालांकि निकाय चुनाव में विपक्ष को करारी हार का सामना करना पड़ा है। साथ ही नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव के बाद BJP सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है।
BJP नेता ने विपक्ष की निकाय चुनाव में हुई करारी हार की असल वजह पर बात की। उन्होंने कहा कि विपक्ष चुनाव प्रचार पर ध्यान देने के बजाय बार-बार बहाने बना रहा था। उन्होंने कहा, "विपक्ष ने चुनाव टालने की बात की, वोट चोरी का आरोप लगाया, ईवीएम (EVM) और वोटर लिस्ट से जुड़े मुद्दे उठाए और कई दूसरे बहाने भी बनाए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे नेता चुनाव प्रचार के लिए सड़कों पर उतरे और रैलियां की, लेकिन विपक्ष शायद ही सड़कों पर निकला। साथ ही विपक्ष द्वारा जमीनी स्तर पर लोगों से संपर्क नहीं किया गया।
बीजेपी नेता राम कदम ने जीत की सोच को एक महत्वपूर्ण चुनावी हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि महायुति गठबंधन जीत की सोच के साथ चुनाव में उतरा था। हालांकि विपक्ष में नकारात्मक भाव की कमी नहीं है। इसलिए विपक्ष पहले दिन से ही हारने की सोच के साथ चुनाव में उतरा था।
BJP विधायक राम कदम ने निकाय चुनाव में हुई जीत की असल वजह सरकार द्वारा किए गए कामों को बताया। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने जनता के काम करके उनका विश्वास जीता है। हमने जनता से किए वादों को जमीनी स्तर पर सच करके दिखाया है। लोगों को सरकारी योजनाओं से लाभांवित किया है।
BJP नेता ने आगे कहा कि हमारी सरकार ने विकसित भारत के संकल्प के साथ प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है। साथ ही किसान वर्ग को भी योजनाओं का सीधा फायदा पहुंचाया है।
विधायक राम कदम ने कहा कि BJP नेतृत्व और गठबंधन सहयोगियों ने सक्रिय रूप से मतदाताओं से संपर्क साधा था। उन्होंने कहा, "हमारे मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री लगातार जमीन पर थे, प्रचार कर रहे थे और बड़ी रैलियां कर रहे थे। हिम्मत, दृढ़ संकल्प और हमारे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से हम आत्मविश्वास के साथ चुनावी मैदान में उतरे। इसीलिए हम जीते और विपक्ष को हार का सामना करना पड़ा।"
