महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में विपक्ष क्यों पस्त? BJP ने गिनाईं हार की बड़ी वजहें

Opposition Crushing Defeat: महाराष्ट्र निकाय चुनाव में विपक्ष की करारी हार के बाद BJP नेता राम कदम ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने विपक्ष की हार की समीक्षा करते हुए कहा कि नेताओं को जमीन पर उतरना पड़ता है। लोगों के बीच जाना पड़ता है। साथ ही उनकी आवाज सुननी पड़ती है। उनके लिए काम करना पड़ता है। यह सब भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष मुद्दे नहीं बहाने बना रहा था। विपक्ष द्वारा चुनाव टालने की बात, वोट चोरी का आरोप, साथ ही ईवीएम और वोटर लिस्ट से जुड़े मुद्दे, यह सब मुद्दे नहीं बहाने थे और इन्हीं बहानों का जवाब जनता ने दिया है।