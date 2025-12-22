MVA में दरार! निकाय चुनावों में हार के बाद कांग्रेस का बड़ा कदम, तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी

इन नतीजों के साथ ही अब सभी दलों की नजरें मुंबई महानगरपालिका चुनाव पर टिक गई हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस एक बड़े राजनीतिक फैसले की ओर बढ़ती दिख रही है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस, प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाडी (वीबीए) के साथ संभावित गठबंधन पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसी सिलसिले में मुंबई कांग्रेस के एक शिष्टमंडल ने रविवार को वीबीए प्रमुख प्रकाश आंबेडकर से मुलाकात की।