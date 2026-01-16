पत्रकार पोपटलाल की होगी शादी! कौन है वो हसीना, जो बनेगी दुल्हन…असित मोदी का खुलासा

लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिक ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के अहम किरदार पत्रकार पोपटलाल की शादी कब होगी.? इससे जुड़ा बड़ा ट्विस्ट शो में आने वाला है। दरअसल, शो की टीम इन दिनों जयपुर में शूटिंग कर रही है। मकर संक्रांति के अवसर पर शो के कलाकारों ने गुलाबी नगरी में पतंगबाजी के रंगारंग दृश्य फिल्माए। हवामहल के सामने छतों पर उड़ती रंग-बिरंगी पतंगों के बीच अहम सीन फिल्माए गए। इस दौरान पत्रकार पोपटलाल की शादी को लेकर बड़ा सस्पेंस सामने आया। शो के निर्माता असित कुमार मोदी ने पत्रिका से अहम बातचीत में बताया कि शो में पोपटलाल की होने वाली दुल्हन जयपुर की है, जिसका नाम बबली है। बबली ने शादी के लिए एक दिलचस्प शर्त रखी है – जो भी उसकी पतंग काटेगा, वही उससे विवाह करेगा। जयपुर में तारक मेहता का उल्टा चश्मा के टप्पू यानी राज भी मौजूद थे। प्रशंसकों ने उनके साथ खूब सेल्फी लीं।