पति के बिना ज्योति का करवा चौथ, वीडियो में जो कहा, हैरान रह गए पवन सिंह

आपको बता दें, इस वक्त ज्योति और पवन के बीच काफी विवाद चल रहा है। जहां ज्योति सिंह पवन पर टॉर्चर करने, अबॉर्शन करवाने का आरोप लगाया। वहीं, पवन ने इसे नौटंकी बताते हुए कहा कि ये सब नाटक विधायक बनने के लिए कर रही है।

Darsh Sharma

Oct 11, 2025

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पति संग विवाद के बावजूद ज्योति सिंह ने ना सिर्फ करवा चौथ का व्रत रखा बल्कि पति पवन सिंह की लंबी उम्र की कामना भी की। इसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते वक्त ज्योति सिंह ने जो कैप्शन लिखा.. उसने सभी को हैरान कर दिया। मांग में सिन्दूर, लाल जोड़ा पहन, हाथ में पूजा की थाली और चलनी लिए ज्योति सिंह ने लिखा, कि पत्नी होने के नाते अपना कर्तव्य निभाती रहूंगी, पर भगवान से बस यही दुआ है, मेरी जैसी अभागन कोई और न बने। सभी माताओं एवं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्योति की पोस्ट पर जमकर कमेंट्स आ रहे हैं। लोग उन्हें काफी सपोर्ट कर रहे हैं। खास बात ये है कि इस दौरान पवन सिंह वहां मौजूद नहीं थे। ज्योति ने उनकी फोटो देखकर ही व्रत खोला। अब ज्योति करवा चौथ लुक वायरल हो रहा है। बिना पति के इस तरह से करवा चौथ मनाते देख खुद पवन सिंह के फैंस का दिल पसीज गया और वो भाभी की तारीफ करते नहीं थक रहे।

Published on:

11 Oct 2025 03:21 pm

