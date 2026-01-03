थरूर-ओवैसी से लेकर राहुल-प्रियंका, सदन में कौन कितना एक्टिव? 165 सांसदों का बुरा हाल, LIST में बड़े-बड़े चेहरे

वहीं 165 खामोश ही रहे। इससे पहले जुलाई 2025 के मानसून सत्र में तो महज 251 सांसदों ने ही भागीदारी की थी। खास बात है कि 73.39 घंटे चले इस शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जगदंबिका पाल, सौगता राय और मनीष तिवारी को छोड़कर ऐसा कोई मंत्री-सांसद नहीं रहा, जो एक घंटे से ज्यादा बोला हो।