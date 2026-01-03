‘जतोई करो हमला…’, अमित शाह के दिल्ली लौटते ही ममता की पार्टी एक्टिव, सामने आया BJP-TMC का मास्टरप्लान!

इस बार भी रणनीति को लेकर स्पष्टता नहीं है, जिससे विपक्षी मतों का बिखराव होने की आशंका जताई जा रही है। टीएमसी जहां सभा से जनाधार और मजबूत कर रही तो वहीं, भाजपा रणनीतिक बैठकों से संगठनात्मक एकता पर जोर दे रही है। कांग्रेस-वामपंथी गठबंधन अब भी दिशा तय नहीं कर पा रहा है।