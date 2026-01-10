राम मंदिर में नमाज पढ़ने घुसे कश्मीरी, फिर जो हुआ.. देखिए वीडियो

श्रीराम जन्मभूमि परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के बीच तीन कश्मीरी युवकों के घुसने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दो युवक और एक युवती परिसर में प्रवेश कर नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों को रोक लिया और हिरासत में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, तीनों संदिग्ध गतिविधियां कर रहे थे, जिससे सुरक्षा कर्मियों को शक हुआ। पूछताछ में उन्होंने खुद को कश्मीर का निवासी बताया है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियां भी मौके पर पहुंच गईं। फिलहाल तीनों से गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह जानने में जुटी है कि वे अयोध्या क्यों आए थे और उनका उद्देश्य क्या था। मामले की जांच जारी है।