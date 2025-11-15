Patrika LogoSwitch to English

हार के बाद लालू परिवार में फूट, रोहिणी ने तोड़ा परिवार से नाता.. इन्हें ठहराया जिम्मेदार

रोहिणी जिन दो नेताओं संजय यादव और रमीज का नाम ले रही है। वे तेजस्वी यादव के सबसे करीबी लोगों में से है। रोहिणी से पहले तेज प्रताप यादव भी इन्हें जयचंद बताकर पार्टी की खराब हालत के लिए जिम्मेदार ठहरा चुके हैं।

Google source verification

भारत

image

Darsh Sharma

Nov 15, 2025

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन की करारी हार के बाद से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार में फूट पड़ गई है। पहले बेटे तेज प्रताप ने नतीजे आने पर तेजस्वी को फेलस्वी करार देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और एनडीए नेताओं की जमकर तारीफ की। वहीं, अब बेटी रोहिणी आचार्य ने शनिवार को बड़ा राजनीतिक धमाका कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा कर दी। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘मैं राजनीति छोड़ रही हूं। अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। खास बात ये है कि रोहिणी ने तेजस्वी के सबसे करीबी संजय यादव और रमीज को दोषी ठहराया। उन्होंने लिखा कि संजय और रमीज ने ऐसा करने को कहा था। मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं।

Published on:

15 Nov 2025 10:34 pm

Hindi News / National News / Videos / हार के बाद लालू परिवार में फूट, रोहिणी ने तोड़ा परिवार से नाता.. इन्हें ठहराया जिम्मेदार

