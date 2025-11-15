हार के बाद लालू परिवार में फूट, रोहिणी ने तोड़ा परिवार से नाता.. इन्हें ठहराया जिम्मेदार

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन की करारी हार के बाद से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार में फूट पड़ गई है। पहले बेटे तेज प्रताप ने नतीजे आने पर तेजस्वी को फेलस्वी करार देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और एनडीए नेताओं की जमकर तारीफ की। वहीं, अब बेटी रोहिणी आचार्य ने शनिवार को बड़ा राजनीतिक धमाका कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा कर दी। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘मैं राजनीति छोड़ रही हूं। अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। खास बात ये है कि रोहिणी ने तेजस्वी के सबसे करीबी संजय यादव और रमीज को दोषी ठहराया। उन्होंने लिखा कि संजय और रमीज ने ऐसा करने को कहा था। मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं।