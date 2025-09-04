गिरेगी बिजली, आएगा तूफान..! इन राज्यों में आफत का अलर्ट

देशभर (India’s Weather) के कई राज्य बादलों के तांडव (Monsoon 2025) से त्रस्त हैं। जुलाई, अगस्त के बाद सितंबर के महीने की शुरुआत से ही इंद्रदेव ने आंखें तरेर ली हैं और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मूसलाधार बारिश (Heavy Rain) दर्ज की जा रही है। अत्यधिक बारिश के कारण तराई के इलाके बाढ़ (Flood) से त्राहिमाम कर रहे हैं। मौसम विभाग (IMD) ने अगले 24 घंटे के दौरान पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक तेज मानसूनी गतिविधियां होने का पूर्वानुमान जताया है। 4, 5, 6 और 7 सितंबर को जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir Weather Update Today), हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh Weather News Today), उत्तराखंड (Uttarakhand Weather News Today) में बादल फटने (Cloudburst) जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान अचानक बाढ़ और भूस्खलन (Landslide) जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। लिहाजा, हिल्स एरिया में लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। शुक्रवार को हरियाणा (haryana weather), पंजाब (Punjab Flood), दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR Weather), राजस्थान (Rajasthan Weather), उत्तर प्रदेश (up weather report today) और बिहार (Bihar Weather) के अधिकांश भाग भारी वर्षा से तरबतर रहेंगे। कहीं-कहीं आंधी के साथ ओले और आकाशीय बिजली गिरने के साथ बाढ़ का खतरा बना रहेगा। उधर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात (Gujarat Weather) में भी तेज मौसमी गतिविधियां जारी रहेंगी। इसके अलावा, पूर्वोत्तर के मेघालय, त्रिपुरा, ओडिशा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगीय पश्चिम बंगाल के साथ दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लक्ष्यद्वीप में तेज बारिश की संभावना है।